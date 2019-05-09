MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına yapılacak memur alımı için sonuçlar heyecanla bekleniyordu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçların erişime açıldığı, taban puanların ve mülakat tarihlerinin belirlendiği bildirildi. Peki, MSB 165 sivil memur alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MSB memur alımı taban puanı kaç? Mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte o konu hakkında detaylar...

MSB SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

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MÜLAKAT NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2018 yılı açıktan memur alımı için mülakat sınavları 15-21 Mayıs 2019 tarihlerine yapılacak.

Mülakatlar MES Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/Ankara adresinde yapılacak.

Adayların sınava gelirlen aşağıdaki belgeleri mavi plastik dosyaya takılı olarak getirmeleri gerekiyor;

* Sınav Çağrı Belgesi,

* Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

* Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

* Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,

Erkek Adaylar İçin;

* Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

* Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

* Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

* Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

* Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

TABAN PUANLARI KAÇ?