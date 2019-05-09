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  • 09.05.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 13:44

165 sivil memur alımı sonuçları sorgulama! 2019 MSB tavan puanı kaç? Mülakat ne zaman?

165 sivil memur alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfası üzerinden sonuçlar erişime açıldı. Adayların heyecanla beklediği memur alımı sonuçları ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, sorgulama nasıl yapılır? Taban puanı kaç? Mülakatlar ne zaman? İşte sonuç sayfası...

Heyecanla bekleniyordu! Açıklandı...

165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına yapılacak memur alımı için sonuçlar heyecanla bekleniyordu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçların erişime açıldığı, taban puanların ve mülakat tarihlerinin belirlendiği bildirildi. Peki, sorgulama nasıl yapılır? MSB memur alımı taban puanı kaç? Mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte o konu hakkında detaylar...

MSB SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

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MÜLAKAT NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2018 yılı açıktan memur alımı için mülakat sınavları 15-21 Mayıs 2019 tarihlerine yapılacak.

Mülakatlar MES Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/Ankara adresinde yapılacak.

Adayların sınava gelirlen aşağıdaki belgeleri mavi plastik dosyaya takılı olarak getirmeleri gerekiyor;

* Sınav Çağrı Belgesi,

* Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

* Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

* Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,

Erkek Adaylar İçin;

* Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

* Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

* Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

* Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

* Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

TABAN PUANLARI KAÇ?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2018 YILI AÇIKTAN MEMUR TEMİNİ TABAN PUANLARI
SIRA NO UNVAN PUAN TÜRÜ TABAN PUAN
1 AŞÇI / DENİZ K.K.LIĞI (KOCAELİ) KPSSP93 69,68693
2 AŞÇI / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İZMİR) KPSSP93 69,18569
3 BAHÇIVAN / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP94 68,19194
4 BERBER / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP94 73,27674
5 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP03 89,24811
6 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) KPSSP03 87,30889
7 COĞRAFYACI / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP03 83,67084
8 DERİ MÜHENDİSİ / MSB (İSTANBUL) KPSSP03 69,51951
9 ELEKTRİK MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) KPSSP03 90,84494
10 ELEKTRİK MÜHENDİSİ / MSB (ERZURUM) KPSSP03 90,83480
11 ELEKTRONİK MÜHENDİSİ / HAVA K.K.LIĞI (KONYA) KPSSP03 91,20463
12 ELEKTRONİK MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) KPSSP03 90,97796
13 GEMİ ADAMI ÖĞRETMENİ / DENİZ K.K.LIĞI (YALOVA) KPSSP03 0,00000
14 GIDA MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) KPSSP03 92,06001
15 GIDA MÜHENDİSİ / MSB (ANKARA) KPSSP03 91,21357
16 HADEME / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP94 84,07912
17 HARİTA MÜHENDİSİ / MSB (ESKİŞEHİR) KPSSP03 88,77509
18 HARİTA MÜHENDİSİ (1) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP03 88,52158
19 HARİTA MÜHENDİSİ (2) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP03 77,27042
20 HESAP SORUMLUSU / MSB (SİVAS) KPSSP93 87,22548
21 HİZMETLİ / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(BALIKESİR) KPSSP94 88,72996
22 HİZMETLİ / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP94 87,88583
23 HİZMETLİ / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(YALOVA / ALTINOVA) KPSSP94 87,17676
24 HUKUK İŞLERİ UZMANI / HAVA K.K.LIĞI (ANKARA) KPSSP03 86,69748
25 HUKUK UZMANI / DENİZ K.K.LIĞI (ANKARA) KPSSP03 85,82839
26 HUKUK UZMANI / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) KPSSP03 86,81917
27 İNŞAAT MÜHENDİSİ / DENİZ K.K.LIĞI (İZMİR) KPSSP03 92,18885
28 İNŞAAT MÜHENDİSİ / HAVA K.K.LIĞI (ANKARA KPSSP03 92,54794
29 İNŞAAT MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (HATAY / İSKENDERUN) KPSSP03 90,95947
30 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (MÜHENDİS) / DENİZ K.K.LIĞI (İSTANBUL) KPSSP03 73,76241
31 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (MÜHENDİS) / DENİZ K.K.LIĞI (İZMİR) KPSSP03 82,66515
32 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (MÜHENDİS) / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP03 88,91407
33 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP03 86,95040
34 JEOLOJİ MÜHENDİSİ / HAVA K.K.LIĞI (ANKARA) KPSSP03 88,88365
35 KİMYA MÜHENDİSİ / MSB (ANKARA) KPSSP03 90,23949
36 MAL SORUMLUSU / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 87,50449
37 MEMUR / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 84,05122
38 MÜHENDİS (1) (BİLGİSAYAR) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP03 87,43714
39 MÜHENDİS (BİLGİSAYAR-YAZILIM) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP03 83,27298
40 PSİKOLOG / DZ.K.K. PSİKOLOG (ANKARA) KPSSP03 90,11840
41 PSİKOLOG / HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) KPSSP03 89,25944
42 PSİKOLOG / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP03 90,24426
43 TEKNİKER (1) (BİLGİSAYAR) / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 67,53920
44 TEKNİKER (2) (BİLGİSAYAR) / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 68,99108
45 TEKNİKER (BASIN VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 71,22497
46 TEKNİKER (BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA) / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 84,72291
47 TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 83,90136
48 TEKNİKER (ENDÜSTRİYEL OTOMASYON) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 81,46770
49 TEKNİKER (HARİTA KADASTRO) / DENİZ K.K.LIĞI (İSTANBUL) KPSSP93 78,23831
50 TEKNİKER (HARİTA KADASTRO) / HAVA K.K.LIĞI (DİYARBAKIR) KPSSP93 83,76183
51 TEKNİKER (HARİTA KADASTRO) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 80,50833
52 TEKNİKER (MATBAA) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 69,46992
53 TEKNİKER (MEKATRONİK) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 76,47804
54 TEKNİKER (MOTOR) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 79,10466
55 TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(BALIKESİR) KPSSP94 87,02655
56 TEKNİSYEN (ELEKTRİK) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP94 78,66973
57 TEKNİSYEN (ELEKTRİK) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(ANKARA) KPSSP94 75,70627
58 TEKNİSYEN (ELEKTRİK) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP94 75,48102
59 TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME ) / HAVA K.K.LIĞI (DİYARBAKIR) KPSSP94 70,60493
60 TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME VE SOĞ. TEK.) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP94 73,62740
61 TEKNİSYEN (MARANGOZ) / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) KPSSP94 76,84154
62 TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT) / KARA K.K.LIĞI (VAN / BAŞKALE) KPSSP94 65,30378
63 TEKNİSYEN YARDIMCISI (BOYA / BADANACI) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İZMİR) KPSSP94 68,12567
64 TEKSTİL MÜHENDİSİ / MSB (İSTANBUL) KPSSP03 85,96558
65 UZMAN (ATAMA İŞLEMLERİ) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV (İSTANBUL) KPSSP03 85,72340
66 UZMAN (BÜT.MLY.HSP.) / MSB (KOCAELİ) KPSSP03 87,55883
67 UZMAN (LOJMAN) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP03 86,21193
68 UZMAN (ÖZLÜK İŞLEMLERİ) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV. (İSTANBUL) KPSSP03 88,04616
69 UZMAN (SOSYAL MEDYA VE WEB) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP03 83,66309
70 UZMAN (TEDARİK) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(ANKARA) KPSSP03 87,17945
71 UZMAN (TEDARİK) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) KPSSP03 84,63419
72 UZMAN / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP03 87,30233
73 VERİ HAZ. KONT. İŞL. / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) KPSSP93 84,49041
74 VERİ HAZ. KONT. İŞL.(1) / MSB (GÜŞÜŞHANE / ŞİRAN) KPSSP93 85,87167
75 VERİ HAZ. KONT. İŞL.(2) / MSB (KIRŞEHİR / KAMAN) KPSSP93 87,30988
76 VERİ HAZ. KONT. İŞL.(3) / MSB (DİYARBAKIR / SİLVAN) KPSSP93 88,62915
77 VERİ HAZ. KONT. İŞL.(4) / MSB (KONYA / CİHANBEYLİ) KPSSP93 87,03944
78 VERİ HAZ. KONT. İŞL.(5) / MSB (GİRESUN / TİREBOLU) KPSSP93 86,67949
79 VERİ HAZ. KONT. İŞL.(6) / MSB (ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR) KPSSP93 87,83001

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