İŞKUR tarafından yeni ilanlar yayımlandı.Piyasaya çıkan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve minimum ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanda en az ilköğretim mezunu şartı arandığı bildirildi. Bekçi olabilme umuduyla başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuruların detaylarını derledik. Başvuru şartları, hangi illere bekçi alımı yapılacağı ve başvuruların ne zaman biteceği gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki yeni bekçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR farklı illere bekçi alımı kontenjan sayısı kaç oldu? Bekçi maaşları ve tüm detaylar