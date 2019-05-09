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  • 10.05.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:19

hangi illere bekçi alacak kaç? 2019 başvuru şartları! kaç TL oldu?

Bekçi alımı için heyecan içinde olan adaylara müjdeli haber 'dan geldi. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden bekçi alımı ile ilgili ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılacak. İŞKUR bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman sona erecek? İşte 2019 İŞKUR bekçi alımı ilanı... İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

İŞKUR tarafından yeni ilanlar yayımlandı.Piyasaya çıkan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve minimum ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanda en az ilköğretim mezunu şartı arandığı bildirildi. Bekçi olabilme umuduyla başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuruların detaylarını derledik. Başvuru şartları, hangi illere bekçi alımı yapılacağı ve başvuruların ne zaman biteceği gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki yeni bekçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR farklı illere bekçi alımı kontenjan sayısı kaç oldu? Bekçi maaşları ve tüm detaylar

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