2019 yılı Mayıs ayı içerisinde memur ve personel alımları devam ediyor. DPB yani evlet Personel Başkanlığı, İŞKUR kendi resmi internet sitelerinden yayınladıkları ilanlar ile personel ve memur alımı yapıyorlar. Bu bağlamda sizler için araştırma yaptık. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak gereklidir. İşte İŞKUR Mayıs ayı memur personel alım ilanları başvuru şartları nedir? DPB memur ilanları yayınlandı.