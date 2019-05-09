Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yeni duyurular geldi. İŞKUR 'da bugün yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımları yapılacağı bildirildi. Başvurusu internet üzerinden alınan ilanların detayları haberimizde. İşkur 'da yayımlanan ilanlarda işbaşı ile mesleki eğitim kurslarına personel alımı yapılacağı , yapılacak personel alımında adayların önce meslek sahibi sonra iş sahibi yapılacağı bildirildi. Peki İŞKUR 40 ile personel alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları nedir? İşte yeni ilanlar günlük 77-85 TL maaşla.

KURSLAR ARACILIĞIYLA PERSONEL ALIMI

İşkur 'da yayımlanan ilanlarda işbaşı ile mesleki eğitim kurslarına personel alımı yapılacağı , yapılacak personel alımında adayların önce meslek sahibi sonra iş sahibi yapılacağı bildirildi.

Kurs boyunca tüm masrafları ve giderler devlet tarafından karşılanacak adaylar, kurs bitimi sonrası işe yerleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İşbaşı ve mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı ve işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olması,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmaması,

Emekli olmaması,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamış olması,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

KURSLAR

İŞKUR 'da yayımlanan mesleki ve işbaşı eğitim kursları şu şekilde;

GÜNLÜK 77-85 TL ÖDEME

Kurslara katılan adaylara günlük 77 TL ödeme yapılmaktadır. Mesleğe göre belirlenen günlük ücret ödemesi, geleceğin meslek gruplarında olan kurslar için 85 TL 'dir.

Öte yandan adayların sigorta giderleri de devlet tarafından karşılanır.

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BAŞVURU ŞEKLİ

İşkur 'da yayımlanan bu ilanlara başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

https://esube.iskur.gov.tr

Yukarıdaki linke tıklayın.

Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki resimde görülen adımları takip edin ve kurs arama ve başvuru sayfasına gidin.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.