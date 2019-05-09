Bekçi alımı için heyecan içinde olan adaylara müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden bekçi alımı ile ilgili ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılacak. İŞKUR bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman sona erecek? İşte 2019 İŞKUR bekçi alımı ilanı... İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek bekçi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Adayların 18 Mayıs 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 18 Mayıs'tan sonra başvuru yapılmayacak.