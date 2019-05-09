18 farklı belediye İŞKUR üzerinden işçi personel ve memur alımı ilanları! İşte başvuru şartları nedir? Türkiye İş Kurumu yeni belediye personel alım ilanları yayımladı. Çok sayıda belediye için alım yapılacak olup başvuru şartları ve belediye iş ilanlarını sizlere aktarıyoruz. Bu yönde Türkiye İş Kurumu belediyelerin talepleri doğrultusunda ilanları resmi internet sitesi üzerimde yayımlayarak başvuru sistemine açık ediyor. Bu kapsamda 18 farklı belediye 94 İşçi ve Personel alım ilanı yayımladı. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

İŞKUR ÜZERİNDEN YAYIMLANAN İLANLAR:

İŞKUR Belediyelerin talepleri doğrultusunda belediyelerin personel ihtiyacına göre yeni ilanlar yayımladı. Söz konusu ilanlar İŞKUR açık pozisyonlar kısmında iş ilanı olarak ve Kurum Dışı Kamu Personeli Alım sekmesinde yayımlanarak adaylara sunuldu. İŞKUR iki farklı sistem üzerinde belediye personel alımları ilanlarını yayımlıyor ve belediyelerin işçi alımları ve personel alımları eksikliğini karşılamasına yardımcı oluyor. Bu yönde farklı belediyeler farklı pozisyonlarda alım yapıyor.

İŞKUR Kamu Grubu Belediye İşçi Personel ve Memur Alım İlanları:

Türkiye İş Kurumu üzerinde yeni belediye personel alım ilanları yayımlanarak Kamu Grubu sistemi üzerinde farklı belediyeler için ilanlar yayımlandı. İşte alım yapacak belediyeler ve pozisyonları şöyledir.

GÖKÇESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 4 Beden İşçisi (Temizlik)

BALVEREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 Kepçe Operatörü

ŞENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) ve 1 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi

Yukarıdaki ilanlara göre 3 farklı belediye toplamda 7 işçi personel alımı yapacak. Bu ilanlara ulaşmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine tıklayarak İşyeri Türü kısmını Kamu seçtiğinizde Ara butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabileceksiniz. Sonrasında ise İŞKUR üyeliğinize giriş yaparak bu ilanlar için başvuru şartlarını taşımanız doğrultusunda başvuru yapabileceksiniz.

İŞKUR Kurum Dışı İşçi Alım İlanları:

İŞKUR üzerinde 18 farklı belediye Kurum Dışı işçi alımı yapacağını belirterek ilanlar yayımlandı.İşte alım yapacak belediyeler ve pozisyonları.

Ezine Belediyesi: 10 Kat Hizmetleri Görevlisi

Muğla Köyceğiz Belediyesi: 20 Beden İşçisi ve 10 Servis Elemanı Garson alacak.

Erzurum Horasan Belediyesi: 1 makine Bakım Ustası

Muğla Büyükşehir Belediyesi: 2 İşçi

Muğla Datça Belediyesi: 7 Daimi İşçi, 3 Şoför, 3 Bahçe Bakım Elemanı, 2 Taş ustası, 1 Döşem ustası, 1 Ziraat teknikeri olmak üzere toplamda 17

Personel alınacak.

Kırıkkale Delice Belediyesi: 3 Temizlik İşçisi

Çanakkale Bayramiş Belediyesi: 1 Büro İşçisi ve 1 Şoför,

Aydın Koçarlı Belediyesi: 1 Şirket Müdürü

Nevşehir Göreme Belediyesi: 3 Büro Çalışanı, 1 Servis ve Aşçılık Hizmetleri, 1 Makam Şoförü, 10 Genel Beden İşçisi,

Burdur Ağlasun Belediyesi 4 Eski Hükümlü İşçi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: 1 Genel Müdür Yardımcısı

Balıkesir Sındırgı Belediyesi 1 Genel Beden İşçisi

Çorum Osmancık Belediyesi: 1 İtfaiye İşçisi, 5 Temizlik İşçisi, 1 Bekçi, 1 Teknik Personel, 2 Büro Elemanı, 2 Şoför olmak üzere toplamda 12 Personel alınacak.

Diyarbakır Eğil Belediyesi: 2 Şoför

Kırıkkale Belediyesi: 1 Büro İşçisi alımı yapılacak.

Bu kapsamda 15 farklı belediye farklı pozisyonlarda çok sayıda işçi ve personel alımı yapmaktadır. İlgili belediyeler için başvurular istenen belgeler ile birlikte şahsen ilgili belediyelere yapılacak olup bu belediyelerin ilanlarını daha detaylı incelemek için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ bağlantısına tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NEDİR?

İŞKUR üzerinde alımı yapılacak belediye ilanlarına başvuru yapacak adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, En az İlkokul mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Alım yapılacak pozisyona göre ilgili belgeye sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ve Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacaktır.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.