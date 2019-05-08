Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaş Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili son detayları merak ediyor. Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamada, 29 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Şimdi binlerce vatandaş Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN 600 KAMU PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 600 personel alımı tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içine ekleyeceğiz.