MSÜ tercih işlemleri devam ediyor. Kara Harp Okulunda yapılacak 2'nci seçim aşamalarına katılabilmek için tercih işlemlerini yapan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladı. MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları tercih işlemleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 MSÜ tercih işemleri ile ilgili merak edilenler...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemleri 17 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. 2019-MSÜ'ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecektir.

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı MSÜ tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2019 MSÜ tercihlerinin sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci seçim aşamaları (Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi - Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Mülakat) 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAVA HARP OKULU TERCİHLERİ

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

BANDO MYO TERCİHLERİ

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu(KHO),

- Deniz Harp Okulu(DHO),

- Hava Harp Okulu(HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

-Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

-Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

-Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

-Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (SG-Deniz Asb.MYO)

-Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO), (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

PUAN TÜRLERİ

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

KHO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb. MYO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb. MYO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb. MYO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb. MYO

2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2019-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://www.personeltemin.msb.gov.trgenel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları 13 Haziran 2019 tarihinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak.

YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleştirilen adayların MYO tercihleri dikkate alınmayacak ve MYO için aynı adaya yerleştirme yapılmayacaktır.

Yerleştirme işlemlerinin ilk bölümünde (yerleştirme işlemlerinin son 5 gününe kadar) adaylar puanlarına göre öncelikli tercihlerine yerleşecektir.Ek yerleştirmede yerleştirilecek adaylar Okullarda kontenjan açığı kalması durumunda yerleştirme işlemlerinin ikinci bölümünde (yerleştirme işlemlerinin son 5 günü) yerleştirilirler. İkinci bölümde yerleştirmeye hak kazanan adaylar ilgili okullar tarafından bildirilen ihtiyaç sayısına, ihtiyaç bildirme önceliğine ve aday değerlendirme puan sıralamasına göre yerleştirilirler. Bu yerleştirmede adayın ilgili okuldaki başarı sıralaması dikkate alınır tercih önceliği dikkate alınmaz.

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

* 2'nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;

a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

b. Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI (ADP) NEDİR?

Adaylar ADP'na göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (OrtaÖğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.