Mayıs ayı içerisinde en az lise mezunu olan adaylar içerisinden kamuya binlerce memur personel alımı yapılacak. Başvuru Şartları nedir? Mayıs ayı içerisinde hangi kurumlar ve bakanlıklar alım yapacak? İlgili ilanlara başvurular kurumların belirttiği yöntemlerde yapılıyor. Yani bazı kurumlar başvuruları şahsen veya posta yolu ile alıyorken bazı kurumlar ise Online başvuru sistemi ile alım yapmaktadırlar. 2019 Mayıs ayı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle genel olarak belirtilen 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımaları gereklidir. İşte Mayıs ayı 15 bin 200 memur alımı başvuru şartları! İşte 2019 DPB iş ilanları KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu ilanları haberimizde