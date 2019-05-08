Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 08.05.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 09:17

büro yönetimi nedir? İŞKUR 1 Mayıs -

tarafından 1 Mayıs - 2019 tarihleri arasında büro memur alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 396.697 kişiye ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişeye iş istihdamı sağlamıştır. İŞKUR, istihdama yönelik hergün iş ilanlarını güncellemekte ve başvuruları devam eden iş ilanları ile ilgili linkleri paylaşıyoruz. İŞKUR'da şu an 542 büro memur alımı (genel), 24 büro memur alımı (idari işler) ve 96 Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı olmak üzere toplamda 662 büro memur alımı yapılmaktadır

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına göre en fazla alım ilanları işçi pozisyonlarına. Halen 62 bin 141 iş ilanının bulunduğu İŞKUR'da onlarca meslek grubundan ilan yer alıyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak bu alımlarda yer alan açık kadroları sizlere aktarıyoruz. Aşağıda İŞKUR'un güncel büro memur alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları ve bu iş ilanlarına ait, başvuru yapabilmeniz veya başvuru şartlarını öğrenebilmeniz için linkler bulunmaktadır. Ayrıca İŞKUR 1 Mayıs - 10 Mayıs güncel iş ilanları da yayınlandı. Peki İŞKUR büro yönetimi memur alımı başvuru şartları nedir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR büro yönetimi memur alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR 1 Mayıs - 10 Mayıs güncel iş ilanları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri