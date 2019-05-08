Müdür yardımcılığı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müdür yardımcısı olabilmek için 21 Nisan'da sınava katılan adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? 2019 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 MEB EKYS sonuçları 16 Mayıs 2019 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Saat 10.15'te gerçekleştirilen sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika verildi.

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.