Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her yıl personel ihtiyacına göre çeşitli branşlarda alım yapılıyor. Personel alımına ilişkin ilanlar çeşitli dönemlerde yayımlanıyor. Şimdi hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar uzman çavuş, astsubay ve subay alımları ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bağlı olduğu MSB bünyesinde görev alan sözleşmeli er erbaşların 2019 maaşları belli oldu. Buna göre; batı illerinde görev yapanlar 3,750 TL civarında, doğuda görev yapanlar ise 4,000 TL - 4,500 TL arasında ücret almaktadırlar. Bu tutarlara eş-çocuk yardımı, operasyon görevleri gibi ekstra ücretler eklenmemiş olup, ham maaşlardır.

UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Uzman erbaş maaşı 3 bin ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir. Şartların zorlaştığı ve görev veya operasyonların fazla olduğu bir bölgede çalışan uzman erbaşın maaşı daha da artış göstermektedir. Ayrıca uzman erbaş evliyse, çocuk sahibiyse, derecesi ve hizmet yılı fazlaysa daha yüksek maaş alabilir.

ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Astsubay rütbesine mensup rütbeli personellerin aldığı maaşlar ortalama 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. Yine bu tutar kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 20 yıl görev yapmış kıdemli başçavuş rütbesine gelmiş bir astsubay 2018 yılından itibaren 4.830 TL civarında maaş almaktadır.

SUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Subay sınıfının ilk rütbesi olan teğmenlerin yeni mezun olanların maaşları 4.000 TL civarında başlamaktadır. Subay rütbesindeki askeri personelin hangi yerde çalıştığı, hangi kadroya göre atandığı, tek ve sabit bir rakam olup olmadığı, evli ve çocuklu olma durumları belirleyici bir unsurdur. Sonuç olarak yeni mezun teğmen maaşı 6.200 TL'nin üzerine çıkabilmektedir. Subay sınıfında Üsteğmen 4 bin 300, yüzbaşı 4 bin 500, binbaşı 4 bin 700, yarbay 5 bin 600 ve albay 6 bin 400 TL civarında maaş almaktadır.