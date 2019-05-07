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  • 07.05.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 10:56

Mayıs ayı 15 bin 200 başvuru şartları! İşte şartsız sınavsız

Mayıs ayı içerisinde en az lise mezunu olan adaylar içerisinden kamuya binlerce memur personel alımı yapılacak. Başvuru Şartları nedir? Mayıs ayı içerisinde hangi kurumlar ve bakanlıklar alım yapacak? İlgili ilanlara başvurular kurumların belirttiği yöntemlerde yapılıyor. Yani bazı kurumlar başvuruları şahsen veya posta yolu ile alıyorken bazı kurumlar ise Online başvuru sistemi ile alım yapmaktadırlar.  2019 Mayıs ayı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle genel olarak belirtilen memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımaları gereklidir. İşte Mayıs ayı 15 bin 200 başvuru şartları! İşte şartsız sınavsız haberimizde

Mayıs ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak. Bizler de takvim.com.tr olarak en az lise, lisans ve önlisans mezunları için memur ve personel alımlarını tek bir sayfada toplayarak sizlere sunuyoruz. Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amacı ile alım yapıyorlar. Bu yönde 2019 Yılının Mayıs ayı için binlerce kişilik kadro ile yeni ilanlar yayımlandı ve yayımlanmaya devam ediyor. Bu haberimizde sizlere Mayıs ayı içerisinde hangi kurumların memur personel alımı yapacağını, Başvuru şartlarının ne olduğunu, Nasıl Başvuru yapılacağını ve tüm ilanların detaylarını aktaracağız ve bu mevcut haberimiz Mayıs ayı içerisinde her yeni ilan eklendiğinde güncellenecek ve sizde bu sayede kolaylıkla takip edebileceksiniz.

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