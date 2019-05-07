Mayıs ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak. Bizler de takvim.com.tr olarak en az lise, lisans ve önlisans mezunları için memur ve personel alımlarını tek bir sayfada toplayarak sizlere sunuyoruz. Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amacı ile alım yapıyorlar. Bu yönde 2019 Yılının Mayıs ayı için binlerce kişilik kadro ile yeni ilanlar yayımlandı ve yayımlanmaya devam ediyor. Bu haberimizde sizlere Mayıs ayı içerisinde hangi kurumların memur personel alımı yapacağını, Başvuru şartlarının ne olduğunu, Nasıl Başvuru yapılacağını ve tüm ilanların detaylarını aktaracağız ve bu mevcut haberimiz Mayıs ayı içerisinde her yeni ilan eklendiğinde güncellenecek ve sizde bu sayede kolaylıkla takip edebileceksiniz.