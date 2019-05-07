İŞKUR tarafından 1 Mayıs - 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında büro memur alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 396.697 kişiye ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişeye iş istihdamı sağlamıştır. İŞKUR, istihdama yönelik hergün iş ilanlarını güncellemekte ve biz kamupersoneli.net olarak sizlere en güncel, başvuruları devam eden iş ilanları ile ilgili linkleri paylaşıyoruz. İŞKUR'da şu an 542 büro memur alımı (genel), 24 büro memur alımı (idari işler) ve 96 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı olmak üzere toplamda 662 büro memur alımı yapılamaktadır. İŞKUR 1 Mayıs - 10 Mayıs güncel iş ilanları da yayınlandı. Peki İŞKUR büro yönetimi memur alımı başvuru şartları nedir?

Aşağıda İŞKUR'un güncel büro memur alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları ve bu iş ilanlarına ait, başvuru yapabilmeniz veya başvuru şartlarını öğrenebilmeniz için linkler bulunmaktadır.

İlgili linki kopyalayıp aratınız. Karşınıza gelen ekrandan bulunduğunuz ili seçerek ara bütonuna basınız. Karşınıza gelecek büro memur alımı için yayınlanan ilgili iş ilanına tıklayarak ilan detaylarını öğrenebilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Not: Büro memur alımı ile ilgili olarak yayınlanan iş ilanları kapsamında aranan nitelikler ve başvuru şartları, her bir ilan içeriğinde farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, büro memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

1 - Büro memur alımı (Genel) iş ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267

2 - Büro memur alımı İdari işler) iş ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=14687

3 - Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı iş ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6612

İŞKUR İŞ İLANLARI AÇIK POZİSYONLAR

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına göre en fazla alım ilanları işçi pozisyonlarına. Halen 62 bin 141 iş ilanının bulunduğu İŞKUR'da onlarca meslek grubundan ilan yer alıyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak bu alımlarda yer alan açık kadroları sizlere aktarıyoruz.

KADRO KADRO DETAYLAR

İŞKUR'da özel sektör ve kamu için yayımlanan personel alım ilanlarında yer alan açık kadro bilgileri şu şekilde,

1000'DEN FAZLA ALIM YAPILACAKLAR KADROLAR

1000'den fazla alım ilanı bulunan 6 farklı meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grupları ve yayımlanan ilan sayısı; Beden İşçisi (Genel) 9389, Turizm Ve Otelcilik Elemanı 3999, Makineci (Dikiş) 2729, Satış Danışmanı / Uzmanı 2388, Temizlik Görevlisi 2304, Garson (Servis Elemanı) 1973, Güvenlik Görevlisi 1308.

500'DEN FAZLA ALIM YAPILACAKLAR KADROLAR

İŞKUR'da yayımlanan ve 500'den fazla alım ilanına sahip meslek grupları; Ön Muhasebeci 970, Kasiyer 968, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 965, Konfeksiyon İşçisi 850, Büro Memuru (Genel) 605, Aşçı 539, Reyon Görevlisi 530, Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 524, Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 500.

250'DEN FAZLA ALIM YAPILACAKLAR KADROLAR

Bulaşıkçı (Stevard) 492, Şoför-Yük Taşıma 488, Ambar/Depo Görevlisi 470, Aşçı Yardımcısı 456, Ütücü 418, Servis Komisi 417, Dokuma Konfeksiyon Makineci 410, Kalite Kontrolcü 404, Elektrikçi (Genel) 388, Paketleme işçisi 344, Pazarlamacı 344, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 328, Perakende Satış Elemanı (Gıda) 326, Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 318, Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 308, Sekreter 283, Forklift Operatörü 279, CNC Torna Tezgahı Operatörü 263, Beden İşçisi (Temizlik) 262, Ayakçı (Tekstil) 260, CNC Freze Tezgahı Operatörü 259, Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 252, Satış Temsilcisi / Plasiyer 251.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Tarihçe

II. Dünya Savaşını müteakip dönemde sosyal devlet prensibinin dünyada revaç bulması dolayısıyla Türkiye'de de bir kamu istihdam kurumu kurulması gündeme gelmiş ve 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı kanun ile "İş ve İşçi Bulma Kurumu" adı ile bir kurum kurulmuştur. Bölge Müdürlükleri şeklinde tesis olunan İş ve İşçi Bulma Kurumu, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirmek şeklinde özetlenebilecek olan temel istihdam hizmeti yanında özellikle 1960'lardan itibaren yoğun olarak yurt dışına işçi gönderilmesi ile ilgili görev ifa etmiştir.



Uluslararası ILO sözleşmeler gereği tamamen lağvedilmeyen ancak oldukça küçülen kurum, Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen 3. kuşak insan hakları anlayışının hükûmetler üzerindeki oluşturduğu etki ile reformlardan payını almıştır. 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı yeni İş Kanunu yanında İş ve İşçi Bulma Kurumu da 4904 sayılı kanun ile Türkiye İş Kurumu'na dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda özellikle 2000'lerden itibaren bir sosyal politika aracı olarak çıkan işsizlik sigortası kavramının uygulamaya 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bir İşsizlik Sigortası Fonu kurularak görevin İŞKUR'a verilmesi üzerine kurumun kayıtlı iş arayan ve işveren veri tabanları çok büyümüştür.