2019 ASDEP 4 bin personel alımı başvuru şartları nedir? ASDEP nedir, kimler başvuru yapabilir? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, uzun süre önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4000 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki ASDEP bünyesine 4 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır

ASDEP 4 BİN KİŞİLİK KADRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, ASDEP personeli ile ilgili konulara değindi. Lisans programlarının psikoloji, rehberlik psikolojik danışmanlık, sosyoloji, çocuk gelişim uzmanlığı ve sosyal hizmet uzmanlığı gibi dallarından mezun binlerce aday ASDEP personeli alımları için yeni bir açıklama bekliyor. 4 Bin ASDEP personeli alımı başvuru şartları nelerdir, sorusu da yeni açıklamanın yapılması ile beraber cevabını bulacak.

Bakan Selçuk; Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında talepten ziyade ihtiyaçların yerinde tespitini ve çözümünü içeren arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir dönem başlattıklarını anlattı. Selçuk yaptığı konuşmada; ''ASDEP görevlilerimiz ile bugüne kadar 1 milyonu aşkın hanede yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızla görüşme yaptık. Hem sosyal hizmet merkezi sayımızı hem de ASDEP personel sayımızı artırarak hizmetlerimizi daha da yaygınlaştırmaya ve ziyaret edilen hane sayısını 2019 yılında muhtarlarımızın da desteğini alarak 2 milyonun üstüne çıkaracağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim Beyannamesinin ilgili bölümü şöyleydi: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya; '2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz' demişti. Ardından AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 bin ASDEP personeli daha alınacağını müjdelemişti. ASDEP personeli, psikoloji, rehberlik psikolojik danışmanlık, sosyologlar, çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanlarından alınacak. 'Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.' ifadelerine yer verdi. Alımlarla ilgili henüz net bir tarih verilmemiş olsa da önümüzdeki günlerde duyurunun yapılması beklenmektedir.

ASDEP nedir?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir. ASDEP'in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır.

ASDEP Görevlileri;

1- Sosyal Hizmet 2- Psikoloji 3- Sosyoloji 4- Çocuk Gelişimi 5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 6- Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.