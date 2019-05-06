Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 29 bin 600 kamu personeli alımı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onbinlerce sağlık personelinin bakanlık bünyesine dahil edileceği ile ilgili hem bakan hem de hükumet tarafından daha önce duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı bekleyen adayları sevindirecek açıklamalarda bulundu.