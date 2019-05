Milli Savunma Bakanlığı 165 sivil memur alım süreci devam ediyor. Adaylar MSB 165 memur alımı sonuçlarını merakla bekliyor. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, MSB 165 sivil memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSB 165 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB 165 personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Sonuçların mayıs ayının ilk yada ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Başvuru sonuçları açıklandığında MSB'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

SINAV NASIL OLACAK?

Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Uygulamalı Sınav:

(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.

(b) Sadece TABLO-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.

(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(ç) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat sınavına girecektir.

(3) Mülakat sınavı:

(a) Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.