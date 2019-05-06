Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 06.05.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 10:24

uzman erbaş komando ek atama sonuçları açıklandı! 2019 JGK sonuç sorgulama sayfası

Genel Komutanlığı'nın resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre, Kırkağaç 6'ncı jandarma komando eğitim alay komutanlığı bünyesine gerçekleştirilen (ek atama) Komando Branşlı uzman erbaş atama sonuçları açıklandı. Peki, komando ek atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından bir duyuru yayımlandı. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'na yapılan komando branşlı ek atama sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçları heyecanla bekliyordu. Peki, Jandarma uzman erbaş komando ek atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşe konu ile ilgili detaylar...

Adaylar sonuçlarına, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akadmeisi Başkanlığı'nın Personel Temin Sistemi sayfası üzerinden görüntüleyebilecek. Öncelikle https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris sayfasını açın ve bu sayfada ilgili konu başlığının sağ tarafında yer alan "Sorgula" alanına tıklayın. Buradan e-Devlet bağlantısına yönlendirileceksiniz. Daha sona şifrenizi girerek sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriJandarma uzman erbaş komando ek atama sonuçları açıklandı! 2019 JGK sonuç sorgulama sayfası
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri