İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından bir duyuru yayımlandı. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'na yapılan komando branşlı ek atama sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçları heyecanla bekliyordu. Peki, Jandarma uzman erbaş komando ek atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşe konu ile ilgili detaylar...

Adaylar sonuçlarına, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akadmeisi Başkanlığı'nın Personel Temin Sistemi sayfası üzerinden görüntüleyebilecek. Öncelikle https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris sayfasını açın ve bu sayfada ilgili konu başlığının sağ tarafında yer alan "Sorgula" alanına tıklayın. Buradan e-Devlet bağlantısına yönlendirileceksiniz. Daha sona şifrenizi girerek sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

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