ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava katılan binlerce aday bu sorulara yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta uygulanan 2019 ALES/1'in sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınavda puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığı kılavuzda duyurulmuştu. Sınava katılan adayların merak ettiği soruların yanıtına haberimizde yer verdik. Peki, ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019/1 ALES kılavuzunda yer alan bilgiye göre, puan hesaplama işlemleri şu şekilde:

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25 ALES Sözel Puanı 0,25 0,75 ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak ve akademisyen olmak isteyenlerin katılım sağladığı ALES sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM yayınladığı sınav takviminde sonuç tarihini duyurdu. Buna göre, 2019 ALES sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişebilecek.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES TARİHLERİ

2019 ALES/2

Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019

Sınav tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019

2019 ALES/3

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019