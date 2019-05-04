Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) kadrolu personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanan ilanda, boş kontenjanlara 142 kadrolu personel alımı yapılacağı bildirildi. Henüz başvurularını yapmamış olan adaylar için başvuru aşamalarını derledik. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımına ilişkin detaylar...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru işlemleri 10 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar, TÜBİTAK resmi başvuru adresi olan "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden sisteme kayıt olarak, tüm istenen belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından İş Başvuru Sistemi yoluyla başvuru yapabilecekler.

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü birimine Gebze/Kocaeli ilinde toplamda 142 kişilik boş pozisyon ile personel alımı yapacak.

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER?

TÜBİTAK BİLGEM BTE adaylardan başvuru esnasında, Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi, Güncel Özgeçmiş, Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü veya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış yazı, YÖK Mezun Belgesi veya YÖK Öğrenci Belgesi, Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacaklar için güncel transkript, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge, Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü ve Askerlik durumunu gösterir belge istenecektir.

BAŞVURU KİMLER YAPABİLECEK?

TÜBİTAK adaylardan genel olarak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Lisans eğitimi almış olmak, İngilizce yeterliliğini katılmış olduğu sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak şartları aranmaktadır.

TÜBİTAK NEDİR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1963 yılında Türkiye'de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.