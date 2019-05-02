KPSS sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adayların uzun süredir hazırlıklarını yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvurular 3 Mayıs'ta alınmaya başlanacak. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS sınav ücreti ne kadar? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

2019 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59



Sınav tarihi: 14.07.2019

Sonuç tarihi: 29.08.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ)

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59

Sınav tarihi: 20.07.2019 (1. oturum) - 21.07.2019 (2. oturum)

Sonuç tarihi: 29.08.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59

Sınav tarihi: 28.07.2019

Sonuç tarihi: 29.08.2019

KPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS başvuru kılavuzunun 3 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.