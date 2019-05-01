PTT personel alımına ilişkin detaylar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT tarafından yapılan açıklamada 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Şimdi birçok kişi 2019/1 PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

2019/1 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT 2019/1 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Personel alım sürecine ilişkin detaylar geldikçe sizlere aktaracağız.

2023 YILINA KADAR 5 BİN PERSONEL EMEKLİ OLACAK

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek.

55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2019/1 personel alımı için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak son personel alımında şu şartlar aranmıştı;

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.