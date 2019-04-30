KKK uzman onbaşı, uzman erbaş alımı 2019 ne zaman? MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı için gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim aşaması faaliyetleri başladı. Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda, seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, KKK uzman onbaşı, uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları...

2019 KKK UZMAN ONBAŞI ALIMI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2019 Yılı Uzman Erbaş Temini" faaliyeti 05 Mart 2019 tarihinde başlamış, başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar gruplar halinde 30 Mayıs 2019 tarihine kadar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılmıştır." denildi.

Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

Şehir dışından gelen adaylara yönelik olarak;

* MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) ulaşabilmeniz için; AŞTİ Otobüs terminalinde indikten sonra ANKARAY metro hattını kullanarak ve DİKİMEVİ durağında inerek Cebeci?ye gelebilirsiniz.

* DİKİMEVİ durağında indikten sonra Tıp Fakültesi Caddesi istikametinde 300 metre yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşabilirsiniz.

Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.