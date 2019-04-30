Bekçi olmak isteyenlere müjde gibi bir haber geldi. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar için İŞKUR Türkiye iş Kurumu tarafından yeni ilanlar yayımlandı.Yayımlanan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. Peki 2019 İŞKUR sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alımı yapacak?

Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. Peki 2019 İŞKUR sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alımı yapacak?