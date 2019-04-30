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  • 01.05.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 10:42

hangi illere bekçi alımı yapacak? İşte 2019 İŞKUR son dakika sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alım başvuru şartları

tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımları İstanbul, Ankara, Çanakkale, Elazığ, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Çankırı, Tokat, Erzurum, Kastamonu, Kahramanmaraş, Düzce, Bursa, Aydın, Niğde illerinde alımlar yapılacak. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

Bekçi olmak isteyenlere müjde gibi bir haber geldi. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar için İŞKUR Türkiye iş Kurumu tarafından yeni ilanlar yayımlandı.Yayımlanan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. Peki 2019 İŞKUR sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alımı yapacak?

Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. Peki 2019 İŞKUR sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alımı yapacak?

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