İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımları İstanbul, Ankara, Çanakkale, Elazığ, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Çankırı, Tokat, Erzurum, Kastamonu, Kahramanmaraş, Düzce, Bursa, Aydın, Niğde illerinde alımlar yapılacak. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. Peki 2019 İŞKUR sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alımı yapacak?

HANGİ İLLERE BEKÇİ ALIM YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Elazığ, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Çankırı, Tokat, Erzurum, Kastamonu, Kahramanmaraş, Düzce, Bursa, Aydın, Niğde illerinde alımlar yapılacak.

BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahküm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

YENİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2019 BEKÇİLİK BOY ve KİLO ŞARTLARI

Bekçilik sağlık kontrolüne gidecek adaylar heyecan içerisinde bekçilik boy ve kilo şartlarını araştırıyor. İşte, EGM tarafından belirlenen şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL OLACAK? HANGİ DERSLERDE SORU SORULACAK?

Ön sağlık kontrolünden geçen ve bekçilik yapması için herhangi bir engeli bulunmayan adaylar yazılı sınava alınırlar. Yazılı sınav soruları, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Mahalle bekçiliği yazılı sınavı, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur. Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkçe,

b) Sosyal Bilgiler,

c) Fen Bilgisi,

ç) Hayat Bilgisi,

d) Matematik,

e) Genel kültür.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçilerinin genel olarak akşam saat: 18.00 - 19.00 itibari ile göreve başladığı ve 12 saat boyunca sabah: 06.00 - 07.00 surlarına kadar çalıştığı belirtildi. Ancak bu saatlerin çalışılan yere göre değişiklik gösterdiği ifade ediliyor. Gündüz çalışmayan bekçiler, akşam üstü göreve başlamasıyla, gece boyunca çalışır ve sabah saatlerinde güneşin aydınlanması ile de görevini bitirir.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2019 yılı ile birlikte bekçi maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, EGM bünyesinde bekçi olarak görev yapan lise mezunu bekçilerin aylık ortalama 3,970 TL, lisans mezunu bekçilerin 4,000 TL ve lisans mezunu bekçilerin ise 4,100 TL ile 4,400 TL civarı aylık kazançları vardır. Bu maaşlar ek ödemesiz maaşlar olup, belirtilen tutara görev yaptığı şehir farkı ilave edilmemiştir.

BEKÇİ ALIMINDA İL İL KONTENJANLAR BELLİ OLDU!

- İstanbul 1000

- Adana 260

- Konya 290

- Adıyaman 40

- Kütahya 50

- Afyonkarahisar 30

- Malatya 100

- Ağrı 25

- Manisa 220

- Amasya 20

- Kahramanmaraş 140

- Ankara 500

- Mardin 20

- Antalya 300

- Muğla 190

- Artvin 20

- Muş 30

- Aydın 150

- Nevşehir 20

- Balıkesir 175

- Niğde 25

- Bilecik 25

- Ordu 75

- Bingöl 25

- Rize 60

- Bitlis 25

- Sakarya 200

- Bolu 30

- Samsun 90

- Burdur 20

- Siirt 25

- Bursa 325

- Sinop 35

- Çanakkale 60

- Sivas 40

- Çankırı 25

- Tekirdağ 125

- Çorum 25

- Tokat 25

- Denizli 190

- Trabzon 100

- Diyarbakır 50

- Tunceli 30

- Edirne 30

- Şanlıurfa 280

- Elazığ 50

- Uşak 25

- Erzincan 20

- Van 100

- Erzurum 50

- Yozgat 25

- Eskişehir 140

- Zonguldak 60

- Gaziantep 220

- Aksaray 30

- Giresun 40

- Bayburt 20

- Gümüşhane 20

- Karaman 20

- Hakkâri 20

- Kırıkkale 25

- Hatay 190

- Batman 20

- Isparta 20

- Şırnak 20

- İçel (Mersin) 180

- Bartın 20

- Ardahan 20

- İzmir 300

- Iğdır 25

- Kars 30

- Yalova 75

- Kastamonu 20

- Karabük 25

- Kayseri 190

- Kilis 50

- Kırklareli 30

- Osmaniye 50

- Kırşehir 20

- Düzce 30

- Kocaeli 300

BEKÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur.

Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :

1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,

b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,

c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,

d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,

e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,

f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,

g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri:

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,

7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.