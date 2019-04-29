Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alım başvuru şartları - Sağlık Bakanlığı personel başvuruları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından binlerce vatandaş yayınlanacak ilanları bekliyor. Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında 29 bin 600 personel alımı yapacağını ve alım detaylarının Nisan ayı içerisinde duyurulacağı belirtmişti fakat bakanlıktan henüz personel alımlarıyla ilgili doyurucu bir açıklama gelmedi. Çeşitli münhal kadrolar için görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek olan personel alımı için detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek 32 branşı ve atama bekleyen on binlerce sağlık personeli adayı bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek 32 branşı ve atama bekleyen yüz binlerce adayı bulunuyor. Bakanlığın en son atama yaptığı 2018 yaz aylarından beri bir atama gerçekleştirilmedi. Atama kılavuzunun yayınlanması kadar önemli bir diğer konu da 32 sağlık atama branşına adaletli bir atama dağılımının yapılıp yapılamayacağıdır. 2018 yılında sağlık bakanlığı toplamda 27 bin sağlık çalışanını bünyesine dahil etti. Ataması gerçekleşen binlerce aday aynı zamanda güvenlik soruşturmalarının tamamlanıp göreve başlamayı bekliyor.

Sağlık Bakanının da bizzat açıkladığı "25 bin sağlık personeli daha alacağız" açıklamasının ardından herhangi bir adımın atılmaması oldukça düşündürücüdür. Yerel seçimden önce bir müjde bekleyen sağlık personelleri için bu zaman dilimi için de makas daralmaktadır. Sağlık personeli alımı konusunda tek resmi hareket sağlık bakanlığı 2019 yılı personel alımı münhal kadroların açıklanması oldu.

Konu ile ilgili olarak Bakan Koca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Hemşire, ebelik ve yardımcı personel ile ilgili, biz her gün yeni hastaneler açıyoruz. Bu açılan hastaneler nedeniyle bizim önümüzdeki aylar, ihtiyaçlarımız zaten söz konusu olacak. Sadece Bilkent'te çalışacak kişi sayısı 12 bin olacak. Bunun 7 bini sağlık personeli. Şu an 4 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili bir planlama yapılıyor. İlanlar bu çerçevede yapılmış olacak." dedi.

Konu ile ilgili olarak Bakan Koca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Hemşire, ebelik ve yardımcı personel ile ilgili, biz her gün yeni hastaneler açıyoruz. Bu açılan hastaneler nedeniyle bizim önümüzdeki aylar, ihtiyaçlarımız zaten söz konusu olacak. Sadece Bilkent'te çalışacak kişi sayısı 12 bin olacak. Bunun 7 bini sağlık personeli. Şu an 4 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili bir planlama yapılıyor. İlanlar bu çerçevede yapılmış olacak."

KAMU PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI

Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da belli olması bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor.

Hemşire

Ebe

Psikolog

Radyoloji Teknikerliği

Ortopedi

Tıbbi Laboratuvar

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)

Biyomedikal Mühendisleri

Diyaliz Teknikeri

Anestezi

Sosyal Hizmet Uzmanları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri

Odyometri

Acil Tıp Teknisyenliği

Eczane hizmetleri

Sağlık yönetimi

İş protez teknikeri

Hemşire yardımcısı

Radyoterapi teknikeri

Çocuk gelişimi

Fizik Tedavi teknikeri

Adli Tıp Teknikeri

Odyolog

Ferfüzyonist

İş ve Uğraşı Terapisti

Diyetisyen

Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisti

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında farklı branşlara ''danışman'' alımı yapıyor.

HALK SAĞLIĞI KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

1. Tıp fakültesinden lisans mezunu olmak,

2. Halk sağlığı alanında yüksek lisans düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,

3. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,

4. Sağlık araştırmaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,

5. Kanser epidemiyolojisi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir,

6. Halk sağlığı alanında en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,

7. İstatistik alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir, 8. Halk sağlığı ve epidemiyoloji alanında eğitimci olarak görev almış olmak tercih sebebidir,

9. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve halk sağlığı uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

SAĞLIK EKONOMİSİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,

2. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,

3. Cepten yapılan sağlık harcamaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,

4. Üniversitelerin sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde akademik personel olarak görev yapmak,

5. Sağlık ekonomisi alanında akademik düzeyde çalışmış olmak tercih sebebidir,

6. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir.

7. Ulusal sağlık hesapları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,

8. Hastane yöneticilerinin liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

9. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Dünya Bankası projesinde araştırmacı olarak görev almış olmak tercih sebebidir, 10. Sağlık ekonomisi ve dünyada sağlık sistemlerinin karşılaştırılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,

11. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve sağlık yönetimi uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda yer alan şartlara uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını, Başvuru Kodunu ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 08.05.2019 tarihinde saat 18.00'a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:5 Çankaya/Ankara 06800

Telefon : (312) 5852625

Faks : (312) 4717944

Elektronik Posta: shgm.satinalma@saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığının Tarihçesi

Selçuklu-Osmanlı tıp geleneğinde süreklilik yanında, sağlık hizmetlerinin organizasyonunda da bir kültür birliğinin varlığı söz konusudur. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte bu yapı geliştirilirken, bütün kurumları ile devlet örgütlenmesi ve hizmet politikalarının oluşturulmasında daha çok batıya dönük bir yol izlenmiştir. Sağlık politikaları bu süreçte, dünyadaki eğilimlerden bağımsız kalamayarak, temel tercih değişiklikleri göstermiştir.

1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını takiben 3 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar'dır. Bu dönem sağlıkla ilgili düzenli bir kayıt fırsatı olmamış, daha çok savaş yaralarının sarılmasına ve mevzuat geliştirmeye odaklanılmıştır.