MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından askeri öğrenci adayı belirlemek için gerçekleştirilen 2019 MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini yapacaklar. Tercih yapmak için heyecanla bekleyen adaylar, taban-tavan ve baraj puanını araştırıyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre ise tercih işlemleri bugün başlayacak. Peki, MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban-tavan ve baraj puanı kaç? İşte 2019 MSÜ hakkında detaylar...

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

29 Nisan - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak olan MSÜ tercihleri için kılavuz henüz yayınlanmadı. MSÜ tercih kılavuzunun öğle vakitlerine doğru yayınlanması bekleniyor. 2019 MSÜ tercih kılavuzu, ÖSYM'nin https://osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

MSÜ TABAN VE BARAJ PUANI KAÇ?

Tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adayların merak ettiği konulardan diğeri de taban-tavan ve baraj puanı. Ancak MSÜ tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için bu puanlar da belli olmadı. MSÜ tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte puanlarda açıklanmış olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI

2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2019-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa "f." maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.