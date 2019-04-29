Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecan içinde bekliyor. Memurlar Temmuz ayında zammın yanında aile yardımı da alacak.

Toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak. Temmuz zammı yüzde 7 olursa eş yardımı 298,20 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 69.87 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 34,93 lirayı bulacak. Peki memur Temmuz maaşı son dakika ne kadar olacak? Memur Temmuz ayı enflasyon zam oranı yüzde kaç? İşte tüm gelişmeler

MEMURLARA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ!

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak. Temmuz zammı yüzde 7 olursa eş yardımı 298,20 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 69.87 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 34,93 lirayı bulacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 437,94 lira alacak. . Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyor. Bu tutar zam yüzde 5 olursa 429, yüzde 7 olursa 437,94 liraya çıkacak.

2019 TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler.

MEMURA TEMMUZ AYI ENFLASYON ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarının yılın ilk zammı için 6 aylık enflasyon tahminine göre temmuz ayında yüzde 11.15 zam öngörülüyor.

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.

Peki mesleklere göre 2019 yılı memur maaşları ne kadar olacak?

Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

Memur 1/4 - 4.435 TL

2019 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

2018 Aralık'ta aylık TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE yüzde 2,22 düştü.

Memur zammı 2019 yılı için yüzde 10.69 oldu.

Bu rakamlara göre en düşük memur emeklisinin maaşı 2379,91 TL oldu.

MEMUR OLMA ŞARTLARI

Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. yapılacak göreve göre eğitim durumu değişiklik gösterebilir.

Memur olmak isteyen kişiler KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme sınavından alınacak puan sonrasında kurumların memur kadroları için başvuru yapabilirsiniz. Puanımızın yeterli olması durumunda ve diğer şartlar da bir engel yok ise memur olarak atanabilirsiniz.

MEMURLAR NASIL ÇALIŞIR?

Memurlar farklı görevleri üstlenmektedirler. Her kurum ve kuruluşun farklı bir hizmet alanı olduğu için yapacakları işler de buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Birçok memur masa başı çalışsa da sahada görev alan memurlarda bulunmaktadır. Memurların yaptıkları işlere örnek verebilmek için çalışma pozisyonlarına bakmak ve bağlı oldukları kurumları bilmek gerekir.

MEMUR NASIL OLUNUR?

Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir.