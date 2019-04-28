Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları cuma günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. MSÜ öğrenci alım süreci devam ediyor. Şimdi askeri öğrenci olmak isteyen adaylar 2019 MSÜ tavan-taban puanlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. MSÜ tercihleri 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak. Peki, MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte cevabı...

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Şimdi sınava giren adaylar gözlerini tercih tarihlerine çevirdi. Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

MSÜ TABAN-TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

MSÜ taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Tercih sürecinde MSÜ tercih kılavuzu yayınlanacak. Adaylar bu kılavuz içerisinde taban ve tavan puanlara ulaşabilecek.

Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ tercihleri 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak. Bu tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.