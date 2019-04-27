PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ tarafından açıklanan detaylara göre 1100 personel alınacak. Söz konusu ilana yönelik araştırmalar devam ediyor ancak PTT PAL A.Ş. tarafından ilan sürecine yönelik olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kısa adı ile PTT, 2019 yılı içerisinde KPSS'siz 55 bin personel alacağını açıklamıştı. 2018 yılında toplam 45 bin çalışanı olan PTT bu yıl 55 bin personel alımı yapacak. PTT, 2019 yılı içinde bünyesinde katacağı personeller için tarih verilmedi. İşte PTTPAL1100 memur personel alım başvuru şartları ve KPSS şartsız sınavsız PTT 55 bin memur alımı ne zaman yapılacak?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kısa adı ile PTT bu yıl içerisinde KPSS şartı aramaksızın personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından memur olmak isteyen vatandaşlar gözlerini PTT personel alımı son dakika haberlerine çevirdiler. 2018 yılında toplam 45 bin çalışanı olan PTT'nin bu yıl 55 bin personel alımını ne zaman yapacağı merak ediliyor.