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  • 27.04.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 09:51

sınavsız 55 bin ? 1100 memur başvuru şartları nedir?

PAL iştiraki 1100 memur alımı yapacağını açıklamıştı. Birçok kişi PTT 1100 ı ile ilgili başvuru şartlarını merak ediyor ve internetten araştırıyor. 2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Ayrıca 'PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları neler?' sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ tarafından açıklanan detaylara göre 1100 personel alınacak. Söz konusu ilana yönelik araştırmalar devam ediyor ancak PTT PAL A.Ş. tarafından ilan sürecine yönelik olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kısa adı ile PTT, 2019 yılı içerisinde KPSS'siz 55 bin personel alacağını açıklamıştı. 2018 yılında toplam 45 bin çalışanı olan PTT bu yıl 55 bin personel alımı yapacak. PTT, 2019 yılı içinde bünyesinde katacağı personeller için tarih verilmedi. İşte PTTPAL1100 memur personel alım başvuru şartları ve KPSS şartsız sınavsız PTT 55 bin memur alımı ne zaman yapılacak?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kısa adı ile PTT bu yıl içerisinde KPSS şartı aramaksızın personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından memur olmak isteyen vatandaşlar gözlerini PTT personel alımı son dakika haberlerine çevirdiler. 2018 yılında toplam 45 bin çalışanı olan PTT'nin bu yıl 55 bin personel alımını ne zaman yapacağı merak ediliyor.

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