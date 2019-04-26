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  • 26.04.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 10:39

sınavsız açıklandı - İŞKUR'dan

üzerinden binlerce bekçi adayını sevindiren bir ilan yayınlandı. bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki İŞKUR hangi illere bekçi alımı yapacak? Türkiye iş Kurumu tarafından yeni ilanlar yayımlandı.Yayımlanan ilanlara göre de ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Bu arada bekçinin görevleri ve aldıkları maaş bilgisini öğrenerek bu alanda açılan ilanlara başvurmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Bekçi alımı için başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımları İstanbul, Ankara, Çanakkale, Elazığ, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Çankırı, Tokat, Erzurum, Kastamonu, Kahramanmaraş, Düzce, Bursa, Aydın, Niğde illerinde alımlar yapılacak. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.

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