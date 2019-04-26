İş ve meslek danışmanlığı mülakat sonuçları merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Mülakata katılan adaylar İş ve meslek danışmanlığı mülakat sonuçları açıklandı mı sorusuna merakla yanıt arıyor. Bakan Selçuk, İş ve Meslek Danışmanları (İMD) mülakat sonuçlarının açıklanma tarihini açıkladı.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İş ve Meslek Danışmanları (İMD) mülakat sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Mülakata giren adaylar sonuçlara saat 18.00'den itibaren İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek

"İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SAYIMIZ 4 BİN 799'A ULAŞTI"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Atamayla birlikte Türkiye genelinde İş ve Meslek Danışmanı sayısının 4 bin 799'a ulaştığını açıklayan Bakan Selçuk, "Ataması yapılan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.