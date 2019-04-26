TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri 5-12 Nisan'da alındı. Tercih yapa 6 bin 725 adaydan 5 bin 44 kontenjana 4 bin 469 kişi yerleştirildi. 575 kontenjan ise boş kaldı. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Peki, TUS yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TUS ek yerleştirme ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

5-12 Nisan'da gerçekleştirilen TUS tercihlerinin sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.

2019 TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2019 TUS 1. dönem için 6 bin 725 aday tercih yaptı. 5 bin 44 kontenjana 4 bin 469 aday yerleşti. 575 kontenjan ise boş kaldı.

TUS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

TUS ek yerleştirme takvimi ilerleyen günlerde duyurulacak. TUS yerleştirme sonuçlarına göre, 575 boş kontenjana ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trinternet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacak. Ek yerleştirme, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.

Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL'dir. Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadaryatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.