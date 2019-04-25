İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polis alımı hakkında yeni bir açıklama geldi. Bakan Soylu açıklamasında 24. POMEM ile 25. POMEM kapsamında 13 bin polis alımını ifade etti ancak adayların KPSS ve yaş şartı talepleri bulunuyor.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında;

"15 Temmuz darbe girişimi sonrası polislerimiz 12-12 çalışıyorlardı. Yani 12 saat çalışıp 12 saat dinleniyorlardı. Bu oldukça zor ve konsantrasyonu kaybettiren bir çalışma şekli.

Ancak teşkilat özveriyle gıkını çıkarmadı. Şimdi öncelikle 12 saat çalışıp 24 saat dinlenme hedefimiz. Sonrasında ise 8 saat çalışıp 24 saat dinlenecekler" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24. ve 25. Dönem POMEM'lerle 13 bin polis alınacağını belirterek alınan polislerle birlikte çalışma şartlarının ve iş yükünün polisler açısından daha makul seviyelere geleceğini vurguladı.