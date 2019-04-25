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  • Son Güncelleme: 03.05.2019 16:11

24. ve 25. ?

Polis alım ilanını bekleyen adayların yüzünü güldüren açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamalarında ı yapılacağını ifade etti.

EGM 13 bin polis alımı! İşte başvuru şartları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polis alımı hakkında yeni bir açıklama geldi. Bakan Soylu açıklamasında 24. ile 25. POMEM kapsamında ını ifade etti ancak adayların KPSS ve yaş şartı talepleri bulunuyor.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında;

"15 Temmuz darbe girişimi sonrası polislerimiz 12-12 çalışıyorlardı. Yani 12 saat çalışıp 12 saat dinleniyorlardı. Bu oldukça zor ve konsantrasyonu kaybettiren bir çalışma şekli.

Ancak teşkilat özveriyle gıkını çıkarmadı. Şimdi öncelikle 12 saat çalışıp 24 saat dinlenme hedefimiz. Sonrasında ise 8 saat çalışıp 24 saat dinlenecekler" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24. ve 25. Dönem POMEM'lerle 13 bin polis alınacağını belirterek alınan polislerle birlikte çalışma şartlarının ve iş yükünün polisler açısından daha makul seviyelere geleceğini vurguladı.

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Turan Turan

lütfen sesimize destek olun bu vatana seve seve canını veren bizlerin önünü kpss şartı ile mağdur bırakmayın birazda olsa lisans ve önlisans kpss puanını esnetilmesi istiyoruz sesimize kulak verin lütfen yetkililer...

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 25.04.2019 20:58
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