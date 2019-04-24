İŞKUR TCDD 356 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TCDD kura çekilişi sonuçları personel alımına başvuran adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. TCDD kura çekilişi sonuçları için geri sayım başladı. Peki, birçok kişinin merakla beklediği İŞKUR TCDD 356 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte alım sürecine dair detaylar...

İŞKUR TCDD 356 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR, kura çekilişine dair şu açıklamayı yaptı;

"İŞKUR'ca bildirilen nihai listede bulunan adayların işgücü talebinin 4 katından fazla olması durumunda, her işgücü talebi için sözlü sınavına katılacak 4 katı asıl aday ile aynı sayıda yedek aday 25.04.2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek."

SÖZLÜ SINAVI BAŞARIYLA GEÇEN ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;

-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda "Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır" ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

- Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda "Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır" ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.