Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 farklı ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesine farklı kadrolar için personel alımı yapılıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup başvuru şartları ve detayları haberimizde... Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.