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  • 24.04.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 12:06

na personel memur alım başvuru şartları ()

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesine ı yapılıyor. İzmir, Edirne, Tokat, Kırşehir, Ordu, Kırıkkale, Erzurum, Karabük, Konya, Adıyaman, Eskişehir ve Kastamonu illerine yapılacak olan işçi ve personel alımı ilanlarından işçi kadroları için KPSS şartı aranmayacak memur alımları için ise, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerden mezun olmuş olmak şartları aranacak. İşte personel memur alımı başvuru şartları ve .

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 farklı ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesine farklı kadrolar için personel alımı yapılıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup başvuru şartları ve detayları haberimizde... Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

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