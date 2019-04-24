ALES sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için hazırlık içinde olan adaylar ALES çıkmış sorular ile sınavlara çalışmak istiyorlar. Öte yandan sınava sayılı günler kala, sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağı da aranılanlar arasında. Peki, ALES sına giriş yerleri ne zaman belli olacak? ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte son 9 yıllık ALES çıkmış sorular listesi ile sınav giriş belgesi hakkında merak edilen her şey...

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019 ALES sınavı 5 Mayıs'ta gerçekleştirlecek. Sınav giriş yerlerinin hangi tarihte yayınlanacağı konusunda net bir tarih bulunmuyor. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgeleri sınav tarihinden 1 önceki hafta açıklanmıştı. Buna göre, 2019 ALES sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları ise 30 Mayıs'da adayların erişimine açılacak.

ALES ÇIKMIŞ SORULAR

2018 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2017 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2016 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2015 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2014 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2013 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2012 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2011 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2010 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ALES TARİHLERİ

2019 ALES/2

Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019

Sınav tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019

2019 ALES/3

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.