Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi! Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 personel alımı yapılacak. Binlerce kişi tarafından bu haber büyük bir merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı bekleyen adayları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'na 29 bin 600 kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alım başvuru şartları nedir? İşte Personel alımı ilan tarihi kadro dağılımı

Konu ile ilgili olarak Bakan Koca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Hemşire, ebelik ve yardımcı personel ile ilgili, biz her gün yeni hastaneler açıyoruz. Bu açılan hastaneler nedeniyle bizim önümüzdeki aylar, ihtiyaçlarımız zaten söz konusu olacak. Sadece Bilkent'te çalışacak kişi sayısı 12 bin olacak. Bunun 7 bini sağlık personeli. Şu an 4 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili bir planlama yapılıyor. İlanlar bu çerçevede yapılmış olacak." dedi.