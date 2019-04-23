2019 İŞKUR güncel iş ilanları bir hayli fazla araştırılıyor. Vatandaşlar İŞKUR iş ilanları sayfasına adeta akın ediyor. İŞKUR ise binlerce iş ilanı yayınlayarak vatandaşların yüzünü güldürüyor. İŞKUR iş ilanları sayfası ile de ilanlara başvuru yapılabiliyor. Alım yapacak iller ise: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla, Antalya, Konya, Yalova, Samsun. Gaziantep olarak belirlendi. İşte güncel İŞKUR iş ilanları sayfası personel memur işçi alımı başvuruları ve tüm detaylar

GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI 2019

158 KİŞİ KAMU PERSONELİ DE ALINACAK

İŞKUR tarafından yapılan ilanda Nisan ayı içerisinde Kamu Hastanelerine 158 kişi kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bölümlerin çok olduğundan adaylar her ilan için ayrı ayrı sertifika istenmekte. Alım yapacak iller ve unvanlar: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla, Antalya, Konya, Yalova, Samsun. Gaziantep illeri Halkla ilişkiler, Temizlik görevlisi, Ambulans Şoförü, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Büro işçisi, Teknisyen, Eczacı, ATT, Aşçı alımları yapılacağı ilamı yayımlandı. Adayların ortak şartları: 18 ile 40 yaşları arasında olması, sağlık probleminin bulunmaması, en az ilköğretim mezunu en çok ise lisans mezunu olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması, öğrenimlerine uygun ilanlara başvuru yapması gerekmektedir.

İŞTE İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI

Beden İşçisi (Genel) 9537

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421

Temizlik Görevlisi 2449

Satış Danışmanı / Uzmanı 2347

Makineci (Dikiş) 2213

Garson (Servis Elemanı) 2123

Güvenlik Görevlisi 1551

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361

Reyon Görevlisi 843

Ön Muhasebeci 785

Konfeksiyon İşçisi 737

Kasiyer 730

Dokuma Konfeksiyon Makineci 712

Büro Memuru (Genel) 641

Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600

Bulaşıkçı (Stevard) 541

Aşçı 538

Müşteri Temsilcisi 513

Şoför-Yük Taşıma 479

Aşçı Yardımcısı 437

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426

Servis Komisi 392

Elektrikçi (Genel) 376

Pazarlamacı 361

Paketleme işçisi 333

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330

Cankurtaran 328

Kalite Kontrolcü 313

Beden İşçisi (Temizlik) 310

İmal İşçisi 309

Satış Temsilcisi / Plasiyer 309

Muhasebeci 281

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271

Sekreter 271

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270

Forklift Operatörü 269

CNC Torna Tezgahı Operatörü 259

Ütücü 256

Mutfak Görevlisi 254

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241

Kurye 235

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232

Market Elemanı 232

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228

Ambar/Depo Görevlisi 213

Elektrik Teknisyeni 200

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 200

Makine Mühendisi 195

Depo Sevkiyat Sorumlusu 175

Motosikletli Kurye 174

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 173

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 172

Çaycı 165

CNC Freze Tezgahı Operatörü 160

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 160

Diğer Büro Memurları 156

Sevkiyat Görevlisi 153

Mekanik Bakım Onarımcısı 152

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 147

Kalite Kontrolcü-Tekstil 145

Proses İşçisi 142

Open End Makinesi Operatörü 141

İnşaat İşçisi 138

Bahçıvan 136

Mermer İşçisi 135

Teknik Servis Elemanı 134

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 133

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 132

Ayakkabı İmalatçısı 127

Elektronik Teknisyeni 127

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 126

Büro İşçisi 125

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 121

Muhasebe Meslek Elemanı 120

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 109

Danışma Memuru 107

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 101

Şoför (Yolcu Taşıma) 100

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 98

Grafiker 98

Teknik Ressam 98

Elektrik Teknikeri 97

Tır-Çekici Şoförü 97

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 96

Mobilya Montajcısı 95

Metal Mamuller Montaj İşçisi 94

Okul Öncesi Öğretmeni 91

Oto Yıkama Elemanı 91

Kongre Ve Fuar Hostesi 90

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 86

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 86

Marangoz 84

Çamaşırcı (Genel) 83

Makine Teknikeri 83

Yazılım Destek Uzmanı 81

Tesviyeci 79

Boyacı-Metal 78

Düz Dikiş Makineci 77

Kasap 77

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 76

Gıda Mühendisi 76

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 72

Makine Bakımcı 71

Depo İşçisi (Elleçleme) 69

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 68

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 67

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 66

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 65

Satış Destek Personeli 65

Alüminyum Doğramacı 64

Dış Ticaret Meslek Elemanı 64

Mobilya Döşeme İşçisi 64

Mobilyacı 64

Otomotiv Elektrikçisi 64

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 63

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 61

Çağrı Merkezi Elemanı 61

Bayan Kuaförü 60

İngilizce Öğretmeni 60

Kamyon Şoförü 60

Ramp Kontrol Memuru 60

Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 59

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 57

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 57

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 57

Endüstri Mühendisi 57

İnşaat Boyacısı/Boyacı 57

İthalat-İhracat Sorumlusu 57

Son Ütücü 57

Ambalajcı (El İle) 55

Bisküvi İmalat İşçisi 55

NC/CNC Tezgah Operatörü 55

Terzi 55

Tuğla İmal İşçisi 55

İç Giyim Konfeksiyon Makineci 54

Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 53

Ahşap Mobilya İmalatçısı 52

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 52

Diğer Lastik İmalat İşçileri 51

Oda Görevlisi-Turizm 51

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 51

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 50

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 50

Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 50

Metal Pres Makinesi Operatörü 50

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 50

Satın Alma Sorumlusu 50

Sınıf Öğretmeni 50

Kösele Kemer İmalatçısı 49

Örgü Makinası Operatörü 49

Kimya Mühendisi 48

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 48

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 48

Gıda Teknikeri 47

Tekne Montaj İşçisi 47

E-Ticaret Meslek Elemanı 46

İlaç Üretim Operatörü 46

Kesimci (Konfeksiyon) 46

Eğitim Danışmanı 45

Kimyager 45

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 44

Madenci (Genel) 44

Sigortacılık Meslek Elemanı 44

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 44

Barmen-Barmaid 43

Beden İşçisi (İnşaat) 43

Sıvacı 43

Yazılım Mühendisi 43

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 42

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 42

Kalite Kontrol Sorumlusu 42

Makastar-Tekstil 42

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 42

Yazılım Geliştiricisi 42

Diğer Elektronik Montörleri 40

Elektrik Mühendisi 40

Hemşire 40

Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 40

Halkla İlişkiler Görevlisi 39

Makine Nakışçısı 39

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 39

Bekçi 38

Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 38

İstihsal Teknisyeni 38

Baskı Operatörü - Tekstil 37

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 37

Bilgisayar Programcısı 37

Çorap Örme Makinesi Operatörü 37

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 37

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 37

Matbaa İşçisi 37

Otopark Görevlisi/Vale 37

Paketleme İşçisi (Gıda) 37

Plastik Mamuller Montaj İşçisi 37

Demir Doğramacı 36

Makine Montaj İşçisi 36

Pazarlama Sorumlusu 36

Sıhhi Tesisatçı 36

Tekstil Mühendisi 36

İşletme Elektrik Bakımcısı 35

Lojistik Elemanı 35

Mutfak Şefi 35

Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı 35

Elektrik malzemesi montaj işçisi 34

Elektronik Montörü (Genel) 34

Makine Montajcısı 34

Manav 33

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 33

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü 33

Vinç Operatörü 33

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 32

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 32

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 32

İplik Temizleme İşçisi 32

Kalite Kontrolcü (Metal) 32

Kimya Teknikeri 32

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 32

Kumaş Paketleme İşçisi 32

Montajcı (Kurgucu) 32

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 32

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 31

Grafik Tasarımcısı 31

Mağaza Sorumlusu/şefi 31

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 31

Bilgisayar Mühendisi 30

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 30

Ekmek Ustası 30

Elektrik-Elektronik Mühendisi 30

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 30

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 30

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 30

Makine Teknolojisi Teknisyeni 30

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 30

Dış Ticaret Uzmanı 29

Satış Görevlisi 29

Sigorta Acentesi Teknik Personeli 29

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 28

Metal Teknolojisi Teknisyeni 28

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 27

Çevre Mühendisi 27

Ekmek Dağıtım Elemanı 27

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 27

CNC Lazerle Kesme Operatörü 26

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 26

İnşaat Teknolojisi Teknikeri 26

İş Makineleri Operatörü 26

Kamyonet Şoförü 26

Metal Kaplamacı 26

Modelist-Hazır Giyim 26

Rezervasyon Elemanı 26

Robot Kaynak Operatörü 26

Web Tasarımcısı 26

Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 26

Ziraat Mühendisi 26

Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 25

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 25

Dökümcü 25

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi 25

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 25

Kalıpçı-Pres 25

Restoran Karşılama Hostesi 25

Vardiya Amiri (Genel) 25

Animatör-Eğlence Hizmetleri 24

CNC Plazma Kesim Operatörü 24

Kapalı Depo Görevlisi 24

Manikürcü-Pedikürcü 24

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 24

Otomotiv Montaj İşçisi 24

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 24

Diğer Elektrik Teknisyenleri 23

Elektrostatik Boya Operatörü 23

Masör-Masöz 23

Pide Ustası 23

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 23

iŞKUR, istihdam hamlesini sürdürüyor! 62 bin 556 işçi aranıyor



İstihdam teşvikleri iş arayanların yüzünü güldürürken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işe yerleştirmelerde rekorlara imza atıyor. 1 Ocak'tan bu yana 352 bin 379 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdam hamlesini sürdürüyor. Özel sektör ile iş arayanları buluşturan İŞKUR'da halen 62 bin 556 açık iş bulunuyor.

Personel alımlarında başı 9 bin 696 kişi ile beden işçileri çekerken; bunu turizm elemanı, temizlik personeli, güvenlik elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, satış danışmanı gibi açık işler izliyor. 4 bin 342 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 725 satış danışmanı, 2 bin 234 temizlik görevlisi, bin 166 çağrı merkezi elemanı, bin 761 garson, bin 152 güvenlik görevlisi aranıyor. İş arayanlar internetten ya da İŞKUR'a giderek başvuru yapabiliyor.

İŞKUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.

İŞKUR İŞ İLANLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Tarihçe

II. Dünya Savaşını müteakip dönemde sosyal devlet prensibinin dünyada revaç bulması dolayısıyla Türkiye'de de bir kamu istihdam kurumu kurulması gündeme gelmiş ve 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı kanun ile "İş ve İşçi Bulma Kurumu" adı ile bir kurum kurulmuştur. Bölge Müdürlükleri şeklinde tesis olunan İş ve İşçi Bulma Kurumu, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirmek şeklinde özetlenebilecek olan temel istihdam hizmeti yanında özellikle 1960'lardan itibaren yoğun olarak yurt dışına işçi gönderilmesi ile ilgili görev ifa etmiştir.



Uluslararası ILO sözleşmeler gereği tamamen lağvedilmeyen ancak oldukça küçülen kurum, Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen 3. kuşak insan hakları anlayışının hükûmetler üzerindeki oluşturduğu etki ile reformlardan payını almıştır. 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı yeni İş Kanunu yanında İş ve İşçi Bulma Kurumu da 4904 sayılı kanun ile Türkiye İş Kurumu'na dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda özellikle 2000'lerden itibaren bir sosyal politika aracı olarak çıkan işsizlik sigortası kavramının uygulamaya 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bir İşsizlik Sigortası Fonu kurularak görevin İŞKUR'a verilmesi üzerine kurumun kayıtlı iş arayan ve işveren veri tabanları çok büyümüştür.