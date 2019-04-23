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  • 23.04.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 11:13

62 bin 141 - İŞKUR personel memur işçi alım başvuru şartları! detayları

Binlerce iş arayan vatandaş 'un güncel iş ilanlarını resmi İŞKUR internet adresinden takip ediyor. Bu bağlamda İŞKUR sürekli olarak iş ilanlarını güncellemeye devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumlarına bağlı alt birimler, özel sektör firmaları yayımladıkları personel alım ilanları ile larında bulunan personel ihtiyacını gidermeyi amaçlıyorlar. İstihdam teşvikleri kapsamında İŞKUR üzerinden yayımlanan ilan sayısı da yaz döneminin başlamasıyla 60 bin seviyesinin üzerine çıktı. İşte İŞKUR 62 bin 141 personel alım şartları ve detayları.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla binlerce personel alım ilanı yayımlandı. Kamuya ve özel sektöre yapılacak bu alımlar memur ve işçi pozisyonlarına gerçekleştirilecek. Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler. İşte İŞKUR 62 bin 141 güncel iş ilanı personel alım şartları ve kontenjan detayları.

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