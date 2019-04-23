Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla binlerce personel alım ilanı yayımlandı. Kamuya ve özel sektöre yapılacak bu alımlar memur ve işçi pozisyonlarına gerçekleştirilecek. Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler. İşte İŞKUR 62 bin 141 güncel iş ilanı personel alım şartları ve kontenjan detayları.