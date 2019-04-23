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  • 24.04.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 09:50

Hangi illere yapılacak? 2019 sınavsız ve en az ilköğretim mezunu nedir?

tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu yapıyor. Peki başvuru şartları neler? Hangi illerde alımlar yapılıyor? İlana başvurular nasıl yapılacak? Merak edilenler haberimizde... Bu arada bekçinin görevleri ve aldıkları maaş bilgisini öğrenerek bu alanda açılan ilanlara başvurmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, bekçi maaşı ne kadardır? Bekçinin görevlerinin kapsamı nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar

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