Özel Güvenlik Görevlisi mesleği son zamanlarda en çok ilgi gören meslekler arasında yer alıyor. Dönem dönem gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi alımlarının 81. dönem sınavları 21 Nisan'da uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Öte yandan sınav soru ve cevapları için araştırmalar sürüyor. Peki, 81. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Belirlenen takvime göre, 81. dönem Özel Güvenlik sınav soru ve cevapları 24 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak.

81. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adayların merakla araştırdığı sonuç tarihi belli oldu. Özel Güvenlik Görevlisi 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

Aaylar sonuçlara Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.





SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SINAVA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.