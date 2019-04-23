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  • 23.04.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 09:33

29 bin 600 personel alınacak! İşte şartlar

Bakanlık alımları mülakatsız öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.

29 bin 600 personel alınacak! İşte şartlar

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi! Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 personel alımı yapılacak. Binlerce kişi tarafından bu haber büyük bir merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı bekleyen adayları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'na 29 bin 600 kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi.

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