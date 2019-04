Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 165 memur alımı için başvurular sona erdi. Başvuru yapan adaylar MSB MSB 165 memur alımı sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. MSB 165 memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak merak edilen sorulardan birisi. İşte sürece dair detaylar...

MSB 165 MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Personel alımına ilişkin resmi internet sitesi üzerinden duyurular ile sonuçlar hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 165 memur alımı konusunda bir bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan açıklamalarda sonuçların 18 Mart'tan sonra açıklanacağı bildirilmişti. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

SINAV NASIL OLACAK?

Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Uygulamalı Sınav:

(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.

(b) Sadece TABLO-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.

(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(ç) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat sınavına girecektir.

(3) Mülakat sınavı:

(a) Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.