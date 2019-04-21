11-17 Nisan'da gerçekleştirilen emniyet rütbe terfi sözlü sınav sonuçları 20 Nisan'da erişime açılmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından, 9 Nisan'da gerçekleştirilen 2015, 2016, 2017 ve 2018 Yılı Mahkeme Kararı Gereği yapılan Rütbe Terfi Sözlü Sınavının sonuçlarıda bugün açıklandı. Peki, emniyet rütbe terfi sözlü sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

EMNİYET RÜTBE TERFİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2019 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonuçları İçin Tıklayın

2019 Yılı Mahkeme Kararı Gereği Yapılan Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonuçları İçin Tıklayın

Mahkeme kararı 9 Nisan'da yapılan sınav;

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2015, 2016, 2017 ve 2018 Yılı Mahkeme Kararı Gereği yapılan Rütbe Terfi Sözlü Sınavı 09 Nisan 2019 tarihinde yapılmıştır.

Mahkeme Kararı Gereği yapılan Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonuçları 21/04/2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır.

Mahkeme Kararı Gereği yapılan Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonucu başarılı olan personel Ek-1'deki talimat doğrultusunda Ek-2'deki Ders Programını takip edecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin açıklanmasından itibaren en geç 24 saat içinde, sonuçların açıklandığı Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinde oluşturulan dijital form ve bu formun çıktısı imzalanarak, doğrudan veya birimi kanalıyla Polis Akademisi Başkanlığına itirazda bulunulacak ve süresi içerisinde ulaşmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle Maddi Hata Dilekçelerinin EBYS üzerinden PAEM Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Sınava giren personel, sınav sonuçlarını E-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenecektir."

2019 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları;

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2019 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınavı 11 – 17 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.

2019 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonuçları 20/04/2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır.

2019 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonucu başarılı olan personel Ek-1'deki talimat doğrultusunda Ek-2'deki Ders Programını takip edecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin açıklanmasından itibaren en geç 24 saat içinde, doğrudan veya birimi kanalıyla Polis Akademisi Başkanlığına itirazda bulunulacak ve süresi içerisinde ulaşmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle Maddi Hata Dilekçelerinin EBYS üzerinden PAEM Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Sınava giren personel, sınav sonuçlarını E-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenecektir." denildi.