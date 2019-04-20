Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında değerlendirmelerde bulundu... 657 nolu kanun Devlet Memurları Kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet kurumlarında, kamu personeli olarak çalışacak kişileri ilgilendiren veya çalışmakta olan kişileri kapsayan bir kanundur. Bu kanun kamu personeli olmak için gerekli şartları, nitelikleri, siyasi ve önemli diğer bir çok tanımlamaların da uygulamaya geçirilmesi işlemini yürütür.

657 İLE İLGİLİ DEĞİŞİLİK OLUR MU?

(657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu) Bir değişiklik öngörüsü, tasarısı şu anda gündemde yok. Yeni başkanların göreve gelmesiyle keyfi uygulamalar olması halinde belediyelerde çalışan memurlarımızın endişeleri olmuş olabilir onların yasal güvence altında olduğuna dikkat çekti Sayın Cumhurbaşkanımız.''

657 kanunu nedir? Devlet memurları kanunu neleri kapsar?

657 nolu kanun Devlet Memurları Kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet kurumlarında, kamu personeli olarak çalışacak kişileri ilgilendiren veya çalışmakta olan kişileri kapsayan bir kanundur. Bu kanun kamu personeli olmak için gerekli şartları, nitelikleri, siyasi ve önemli diğer bir çok tanımlamaların da uygulamaya geçirilmesi işlemini yürütür.

657 nolu kanun kamu personeli olmak için önemlidir.

Bütün devlet dairesi veya resmi kurum ilanlarında 657 nolu kanun kapsamındaki bazı hüküm ve yükümlülükler aranır. Bu hüküm ve yükümlülükler, devlet memuru olmak isteyen kişiler ile devlet memuru olacakları kapsamaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında, her kurumun ilgili madde ve madde yükümlülüklerini arayışı farklılık göstermektedir. Ayrıca resmi kurum ilanlarında alımlar; başvurulacak pozisyon nitelikleri ve şartları doğrultusunda da değişiklik göstermektedir.

657nolu kanunun maddeleri her resmi kurum için ayrı ayrı istenir.

Devlet personelliğine geçişte ilan edilen personel alımları için kanunun bazı maddeleri başvurulacak pozisyon kapsamında opsiyona uğratılır. Şöyle ki alımı yapılacak personellerin; başvuracakları pozisyon eski hükümlü veya geçici işçi kapsamında ise bazı maddeler aranmaz. Buna örnek olarak yüz kızartıcı suç veya 6 aydan fazla hapis cezası almamış olan kişiler şeklinde ilan edilen ilan koşulunun aranmaması örnek verilebilir. Başka bir deyişle eski hükümlü alınacak bir pozisyonda hapis cezası veya herhangi bir cezayı almamış olmak şeklinde ilan verilmez. İstihdamın gerçekleşeceği kurumun pozisyonuna göre farklılık gösterir.

657 Devlet Memurları Kanunu' nun bazı maddeleri ortak olarak aranır.

Bütün resmi kurum ilanlarında bilinmesi gereken önemli bir detay da; alınacak olan personellere yönelik mutlaka ortak şartların bulunduğudur. Bunlardan bazıları daha önce devlet, hükümet veya kamu zararına faaliyette bulunmamış olmak, herhangi bir terör faaliyeti veya yandaşlığı yapmamış olmak, ilgili yaş şartlarını taşımış olmak veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi şartlardır.





Memur olma şartları nelerdir? Kimler memur olabilir?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.