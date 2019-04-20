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  • 20.04.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 17:59

işçi alımı iş ilanları - İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi

tarafından 2019 tarihleri arasında işçi alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR'den yapılan duyurularda 65 barmen, 9.680 vasıfsız işçi alımı, 251 temizlik personeli ve daha bir çok sektörden işçi alımı için yeni iş ilanları olduğu bildirildi. İstihdama (kamupersoneli.net) yönelik yapılan İŞKUR duyurularında, her ilden toplamda 46 binden fazla daimi işçi alımı yapılacağı söylendi. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılamakta olup, işçi alımı başvurularında bulunmak isteyen adayların İŞKUR'un resmi sayfasından ön kayıt olmaları gerekmektedir. Peki İŞKUR'a iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kaydı nasıl yapılır?

İŞKUR iş bulamayan vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 17-30 Nisan arasında yayınlanan İŞKUR iş ilanlarına baktığımız zaman bir çok fırsat karşımıza çıkıyor. Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında onlarca sektörden yüzlerce işçi alımı yapılacak. Yapılacak olan işçi alımı ile ilgili başvurular 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılaması gerekiyor. Peki İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alım başvuru şartları nedir? 17-30 Nisan İŞKUR işçi alımı iş ilanları sayfamızda sizlerle. İŞKUR Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler.

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