İŞKUR iş bulamayan vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 17-30 Nisan arasında yayınlanan İŞKUR iş ilanlarına baktığımız zaman bir çok fırsat karşımıza çıkıyor. Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında onlarca sektörden yüzlerce işçi alımı yapılacak. Yapılacak olan işçi alımı ile ilgili başvurular 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılaması gerekiyor. Peki İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alım başvuru şartları nedir? 17-30 Nisan İŞKUR işçi alımı iş ilanları sayfamızda sizlerle. İŞKUR Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler.