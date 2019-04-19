Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilecek oan 165 memur alımı için süreç devam ediyor. Personel alımına ilişkin resmi internet sitesi üzerinden duyurular ile sonuçlar hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 165 memur alımı konusunda bir bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan açıklamalarda sonuçların 18 Mart'tan sonra açıklanacağı bildirilmişti. Peki, MSB 165 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nereden görüntülenecek? İşte ayrıntılar...

MSB 165 MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru yapan adaylar Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya kilitlendi. Bakanlık başvuru sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanacağını duyurmuştu. Ancak, sonuçlar henüz açıklanmadı. MSB tarafından daha önce yapılan 523 personel alımı sonuç sürecini 21 Ocak'ta duyurmuş sonuçları ise 15 Mart'ta erişime açmıştı. Buna göre, MSB 165 memur alımı sonuçlarının da Mayıs ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

SINAV NASIL OLACAK?

Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Uygulamalı Sınav:

(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.

(b) Sadece TABLO-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.

(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(ç) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat sınavına girecektir.

(3) Mülakat sınavı:

(a) Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.