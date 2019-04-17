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  • 17.04.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 13:17

güncel iş ilanları 20 bin 528 başvuru şartları nedir? Nisan 2019 İŞKUR

tarafından, sadece kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere tam 20 bin 528 iş ilanları yayımlandı! Yayımlanan yeni iş ilanları kapsamında yaklaşık 50 binin üzerinde ı yapılacak. Personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olup, başvurular başlamıştır. Personel alımı başvuru şartları, her bir iş ilanı içeriğinde farklılık göstermektedir. İstihdam teşvikleri iş arayanların yüzünü güldürürken, (İŞKUR) işe yerleştirmelerde rekorlara imza atıyor. 1 Ocak'tan bu yana 352 bin 379 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdam hamlesini sürdürüyor. İşte 20 bin 528 ve detayları

2019 Nisan ayında İŞKUR tarafından kamu kurumlarına personel alımı için 20 bin 528 yeni iş ilanları yayımlandı! İŞKUR, güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgili görüyor. İŞKUR kamu kurumlarına personel alımı yapmaya yönelik tam 20 bin 528 yeni iş ilanları yer alıyor. Özel sektör dahil toplamda 61.430 iş ilanları bulunmakta. İŞKUR yine güncel tarih olarak 347.740 kişiye istihdam sağlamış olmakla birlikte 2019 nisan ayında yaklaşık 200 bine yakın kişiye istihdam daha sağlamayı hedefliyor. İşte İŞKUR güncel iş ilanları en az ilköğretim mezunu 20 bin 528 personel alım başvuru şartları ve detayları

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