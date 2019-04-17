2019 Nisan ayında İŞKUR tarafından kamu kurumlarına personel alımı için 20 bin 528 yeni iş ilanları yayımlandı! İŞKUR, güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgili görüyor. İŞKUR kamu kurumlarına personel alımı yapmaya yönelik tam 20 bin 528 yeni iş ilanları yer alıyor. Özel sektör dahil toplamda 61.430 iş ilanları bulunmakta. İŞKUR yine güncel tarih olarak 347.740 kişiye istihdam sağlamış olmakla birlikte 2019 nisan ayında yaklaşık 200 bine yakın kişiye istihdam daha sağlamayı hedefliyor. İşte İŞKUR güncel iş ilanları en az ilköğretim mezunu 20 bin 528 personel alım başvuru şartları ve detayları
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