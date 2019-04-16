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  • Son Güncelleme: 16.04.2019 09:09

2019 29 bin 600 alım başvuru şartları nedir? Personel alımı ilan tarihi ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarında Bakanlık bünyesindeki alımı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. bünyesinde 2019 yılı içinde toplam 29 bin 600 ı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu kamu personeli alımına ilişkin ilan tarihi belli olurken kadro dağılımı da açıklandı. İşte 2019 Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 nedir? Personel alımı ilan tarihi ve kadro dağılımı açıklamaları

Sağlık bakanlığı tarafından 29 bin 600 sözleşmeli mülakatsız personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Süreçle ilgili çalışmaların devam ettiği şartların ve teknik altyapının tamamlanması halinde alımlara ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edilmişti. Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek 32 branşı ve atama bekleyen yüz binlerce adayı bulunuyor. Bakanlığın en son atama yaptığı 2018 yaz aylarından beri bir atama gerçekleştirilmedi. İşte 2019 yılı Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alım başvuru şartları nedir? Personel alımı ilan tarihi ve kadro dağılımı detayları

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